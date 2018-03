मुख्यमंत्र्यांची पुण्यातील सभा गर्दीअभावी रद्द

18 फेब्रुवारी : 'पुणे तिथे काय उणे' असं उगाच म्हटलं जात नाही. आणि चोखंदळ पुणेकर काय असता याचा फटकाही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बसला. भर दुपारी गर्दी अभावी मुख्यमंत्र्यांची सभा रद्द करावी लागली.

आज पुण्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. दुपारी 2 वाजता न्यू इंग्लिश स्कूल टिळक रोड इथं ही सभा होणार होती. मात्र भर दुपारच्या सभेकडे पुणेकरांनी पाठ फिरवली.सभेतल्या सर्व खुर्च्या रिकाम्याच होत्या. त्यामुळे सभेला कुणीच नसल्यामुळे मुख्यमंत्री आल्या पावली परतावं लागलं.

मुख्यमंत्र्यांनी सभा रद्द झाल्याचं ट्विट केल्यानंतर, सोशल साईट्सवर विनोदांचा पाऊस सुरू झाला. विशेष म्हणजे पुणेकर दुपारच्या वेळी कुणालाही भेट देत नसता हेच आज अधोरेखित झालं.

I have cancelled my public meeting at Pune due to miscommunication of time of rally. I regret for the same. Heading towards Pimpri Chinchwad

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 18, 2017